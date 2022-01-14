عمرو محمود ياسين يروج لحكاية «واللي مايشتري يتفرج» من نصيبي وقسمتك 3

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين، عن «بوستر دعائي»، للحكاية الجديدة من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، والتي تحمل عنوان «واللي ما يشتري يتفرج»، قبل عرضها غدًا السبت.

ونشر عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» صورة من البوستر الدعائي للحكاية، معلقًا عليه: «انتظروا ثامن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك في الموسم الرابع واللي ما يشتري يتفرج».

مواعيد عرض حكاية «واللي ما يشتريش يتفرج»

تُعرض حكاية «واللي ما يشتري يتفرج» يوميا ولمدة 5 أيام من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءًا على شاشة قناة ON، والإعادة الساعة الثانية صباحا، والساعة الواحدة ظهرا، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON Drama الساعة العاشرة صباحا، بينما تعرض على قناة MBC1 من الأحد إلى الخميس الساعة 4 عصرا، والإعادة الساعة 3 صباحا، 8 صباحا.

حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث

حكاية «واللي ما يشتري يتفرج» هي الحكاية الثامنة من حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك»، الجزء الثالث، بعد عرض حكايات: «أوضة وصالة، النظارة البيضاء، وأنسى روحي وياك، حلوة اللقطة، وتاج راسنا بابا، اعمل نفسك ميت، غرام بانتظام».

أبطال حكاية «اعمل نفسك ميت»

وعرضت الحلقة الأخيرة من حكاية «اعمل نفسك ميت»، الأربعاء الماضي، وهي من بطولة مي سليم، محمد عادل «ميدو»، محمد مهران، حازم سمير، وغيرهم من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي.