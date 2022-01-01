زوجة شريف منير تعلن عودتها للتمثيل مجددا من خلال «نصيبي وقسمتك»

أعلنت الفنانة لورا عماد، زوجة الفنان شريف منير، عودتها مرة أخرى للتمثيل، من خلال إحدى حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك»، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعد غيابها عن التمثيل لسنوات طويلة.

عودة زوجة الفنان شريف منير للتمثيل

نشرت الفنانة لورا عماد فيديو لها عبر إنستجرام قالت فيه: «النهاردة أول يوم تصوير ليا رجعت تاني أمثل وأنا مبسوطة نصيبي وقسمتك الجزء الرابع حدوتة وأنسى روحي وياك».

وأضافت لورا: «انتظرونا النهاردة على on e الساعة 8 حدوتة وأنسى روحي وياك، للمنتج الكبير أحمد عبد العاطي، والمؤلف الجميل عمرو محمود ياسين والمخرج عصام نصار، يا رب بالتوفيق».

حواديت مسلسل نصيبي وقسمتك

يذكر أن حدوتة «وأنسى روحي وياك»، بطولة ميريهان حسين ومحمد عز ومروة الأزلي وإيمان السيد وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

حدوتة أنسى روحي وياك، هي إحدى حكايات الجزء الرابع من مسلسل نصيبي وقسمتك، الذي عرض منه أكثر من حدوتة، بينها حدوتة «النضارة البيضا» التي قام ببطولتها أمير المصري وكارولين عزمي، ثم حدوتة «غرام بانتظام»، وشارك في بطولتها شريف سلامة ونانسي صلاح ورحمة حسن ولؤي عمران، وحدوتة «أوضة وصالة» من بطولة أحمد عبد العزيز وإنعام سالوسة ورشوان توفيق وغيرهم، بينما الحدوتة الرابعة كانت بعنوان «حلوة اللقطة» وهي من بطولة هاني عادل وميرنا نور الدين وعصام السقا، وحققت جميع الحواديت التي تم عرضها نجاحًا كبيرًا مع الجمهور بمجرد عرضها.