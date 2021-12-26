أول تعليق من عمرو محمود ياسين بعد حادث السير: الإرهاق السبب

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين، تفاصيل حادث السير الذي تعرض له أمس، وذلك عبر منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب عمرو ياسين، في منشوره: «عاجز عن الشكر والتقدير لكل من قام بالاتصال أو إرسال رسائل لي اليوم.. أنا بشكركم جدا.. ربنا نجاني الحمدلله من الموت، للأسف الإرهاق الشديد كان وراء الحادث، وكان بقالي 36 ساعة صاحي».

وأضاف «للأسف نمت وأنا سايق واصطدمت بأوتوبيس، ولم أفق إلا والـ Air bags مفتوحين، وكل شئ كان انتهى.. الحمدالله قدر ولطف.. وأسف لعدم استطاعتي الرد على أغلب الاتصالات غصب عني».

عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير

وسبق وأعلن المؤلف عمرو محمود ياسين تعرضه لحادث سير؛ أدى إلى تحطم سيارته دون أي إصابات.

ونشر عمرو ياسين، صورا من سيارته المحطمة، وعلق قائلا: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل وأنا بخير الحمد لله».

وانهالت التعليقات من الوسط الفني والجمهور، على منشور السينارست، وحرصت شقيقته رانيا محمود ياسين على دعمه، حيث نشرت عبر حسابها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آية قرآنية واستعانت بخرز لونه أزرق، وعلقت: «حبيبي يا عمرو، ألف سلامة عليك، حمد الله على سلامتك قدر الله وماشاء فعل، ربنا يكفيك شر العين وشر المستخبي ويحفظك بعينه التي لا تنام».

وأضافت رانيا: «أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ».

ويعرض لـ «عمرو ياسين» حاليا الموسم الجديد من مسلسل نصيبي وقسمتك، على شاشة قناة ON، وقد حققت حكاياته نجاحًا كبيرًا ،وبدا حكايات المسلسل موسمه الجديد بحكاية«النظارة البيضا»، من بطولة كارولين عزمي، وأمير المصري، وأحمد حلاوة، وأحمد صيام، ومصطفى أبو سريع، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.