عمرو محمود ياسين يكشف كواليس حكاية «تاج راسنا بابا»

أشاد المؤلف عمرو محمود ياسين، اليوم، بأداء الفنانين المشاركين في حكاية «تاج راسنا بابا»، من مسلسل «نصيبي وقسمتك».

وقال عمرو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «كانت تجربة جميلة وثرية، كل الفنانين أدوا أدوراهم بشكل يفوق ما تمنيت رغم صعوبة الظروف وقلة النوم والراحة، فعلا تعبنا جدا، ونمنا واحنا سايقين، لكن سعيد أن الحكاية نالت إعجاب الجمهور الحمد لله».

واختتم: «ألف مبروك للمخرج محمد الخبيري هذه الانطلاقة الرائعة».

أبطال مسلسل «تاج راسنا بابا»

«تاج راسنا بابا»، بطولة صلاح عبد الله وبسمة داوود ومنة فضالي، ويعرض مسلسل نصيبي وقسمتك، على شاشة قناة ON، وحققت حكاياته نجاحًا كبيرًا.

عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير

وتعرض عمرو محمود ياسين، السبت الماضي، لحادث سير أدى إلى تحطم سيارته دون أي إصابات، ونشر صورا لسيارته المحطمة، وعلق عليها: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل وأنا بخير الحمد لله».

وكشف بعدها في منشور آخر تفاصيل الحادث، قائلا: «عاجز عن الشكر والتقدير لكل من قام بالاتصال أو إرسال رسائل لي اليوم.. أنا بشكركم جدا.. ربنا نجاني الحمد لله من الموت، للأسف الإرهاق الشديد كان وراء الحادث، وكان بقالي 36 ساعة صاحي».

وأضاف: «للأسف نمت وأنا سايق واصطدمت بأوتوبيس، ولم أفق إلا والـ Air bags مفتوحين، وكل شيء كان انتهى.. الحمد لله قدر ولطف.. وآسف لعدم استطاعتي الرد على أغلب الاتصالات غصب عني».

وانهالت الرسائل والدعوات من الوسط الفني والجمهور على «ياسين» عبر حساباته على السوشيال ميديا، وأرجع الكثيرون سبب الحادث إلى الحسد بسبب تألقه في حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك التي حققت نجاحا كبيرا في جميع أجزائها.