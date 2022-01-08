مواعيد عرض حكاية اعمل نفسك ميت من مسلسل نصيبي وقسمتك 4 والقنوات الناقلة

يستعد صناع عمل حكاية «اعمل نفسك ميت» من مسلسل نصيبي وقسمتك لبداية عرض أولى حلقات المسلسل مساء اليوم.

مواعيد عرض حكاية اعمل نفسك ميت والقنوات الناقلة

تعرض حكاية اعمل نفسك ميت في إطار الـ5 حلقات من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة ON، ويعاد عرض الحلقة الساعة الثانية صباحا، والساعة الواحدة ظهرا، كما تعرض الحلقة الساعة العاشرة صباحا على شاشة قناة ON Drama، وعبر قناة MBC1 من الأحد إلى الخميس الساعة 4 عصرا، والإعادة الساعة 3 صباحا، 8 صباحا.

أبطال حكاية اعمل نفسك ميت

حكاية اعمل نفسك ميت هي الحكاية السابعة من حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، والعمل من بطولة محمد عادل «ميدو»، مي سليم، حازم سمير، محمد مهران، وغيرهم من الفنانين الشباب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي.

حكاية وأنسى روحي وياك تحقق نجاحا كبيرا

وكانت الحكاية السادسة «وأنسى روحي وياك»، والتي تم عرضها الأسبوع الماضي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها أصبحت بين الأعمال الأكثر مشاهدة في الإمارات.

«وأنسى روحي وياك» بطولة ميرهان حسين، محمد عز، أيمن عزب، وإيمان السيد، وكريم مغاوري، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع

مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع شهد عرض 6 حكايات حتى الآن وهم: حكاية أوضة وصالة، النظارة البيضاء، وأنسى روحي وياك، حلوة اللقطة، وتاج راسنا بابا.