أسعار وتجهيزات سوزوكي «ديزاير 2022» بعد تصدرها قوائم التراخيص في مصر

احتلت العلامة التجارية «سوزوكي»، الترتيب الثاني في قائمة السيارات الأكثر ترخيصًا للسيارات الملاكي خلال العام 2021 بعدد 17.709 سيارة، وتصدرت سيارة «سوزوكي ديزاير»، قوائم تراخيص العلامة اليابانية في مصر خلال شهر ديسمبر الأخير من العام المنصرم بعدد 555 سيارة بمختلف وحدات المرور، بحسب البيان الصادر من الإدارة العامة للمرور.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «سوزوكي ديزاير موديل 2022»، بالإضافة إلى قائمة المواصفات والتجهيزات الخاصة بفئاتها المتاحة في السوق المصرية، حسب المُعلن من الوكيل المحلي لها في مصر.

قائمة أسعار سوزوكي ديزاير موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر في السوق المحلية بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 178,900 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 209,900 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 218,900 جنيه.

مواصفات سوزوكي ديزاير 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة لتريه 1.2 لتر 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 85 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 113 نوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 12.9 ثانية، فيما تستهلك متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد السيارة ديزاير 2022

-الطول الكلي 3990 ملم.

-العرض الكلي1730 ملم.

-الارتفاع الكلي 1510 ملم.

-طول قاعدة العجلات 2540 ملم.

-ارتفاع السيارة عن الأرض مسافة 165 ملم.

-مساحة الصندوق الخلفي للسيارة 378 لتر.

تجهيزات ووسائل الأمان في سيارة سوزوكي ديزاير 2022

تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل أمان من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، مصابيح ضباب أمامية، مرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 15 بوصة، وسبويلر خلفي، وزر تشغيل / إيقاف المحرك».