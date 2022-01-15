حظك اليوم برج الحمل السبت 15-1-2022.. بشرى سارة وتحذير

إذا كنت من مواليد برج الحمل، فربما تكون في انتظار بعض الأخبار السعيدة بحسب توقعات علم الفلك والأبراج، فحظك اليوم السبت لمواليد برج الحمل، يحمل إليك بشرى سارة على مختلف الأصعدة المهني والعاطفي والصحي، لكن في الوقت نفسه عليك الحذر من بعض الأمور إذا كنت ممن يؤمنون بحظك اليوم وتوقعات الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا واجتماعيا

بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فإن اليوم السبت سيحمل انفراجة كبيرة لك على المستوى المهني، ينصحك برجك أن تنطلق وتتخذ قراراتك كما تشاء، حتى تحقق أقصى استفادة من ذبذبات الفلك الإيجابية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا وعائليا

على صعيد علاقاتك العاطفية والعائلية فإنه بحسب توقعات حظك اليوم برج الحمل وحظك الفلكي فإنه عليك أن تجتهد لتتفهم طبيعة الطرف الآخر في العلاقة، وتقول عبير فؤاد إن القمر في منزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وكل ما عليك هو استغلال ذلك بشكل جيد.

بماذا يتميز برج الحمل وفق توقعات الأبراج؟

من المعروف عن أصحاب برج الحمل، وهم من مواليد 21 مارس وحتى 20 أبريل، أنهم أشخاص يعشقون المغامرة ويتميزون بالاجتهاد والنشاط، لا يكلون عن محاولة تحقيق طموحاتهم وما يحلمون، ولا يعرفون اليأس في أغلب الأوقات، وربما الصفة الأشهر لهم هو أنهم يتمتعون بطيبة القلب ودائما ما يشعرون بالآخرين خاصة القريبين منهم.

يفضل مواليد برج الحمل دائما التعامل بهدوء وبشكل متزن، هم أشخاص ليسوا سريعي الغضب، كما أن من بين الصفات التي يتحلون بها هو تحملهم للمسؤولية دائما وفي جميع الأوقات ولا يتنازلون أبدا عن التواجد في المقدمة، وذلك وفقا لتوقعات الأبراج، ومن أشهر مواليد برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف والفنانة نادية الجندي والمطربة اللبنانية باسكال مشعلاني.