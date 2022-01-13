حظك اليوم برج الحمل الخميس 13-1-2022 مهنيا وعاطفيا

اليوم من أسعد أيام مواليد برج الحمل، فالأبراج والقمر في صفه، يجعله يقتحم مجال عملي جديد، خاصة وأنه يمتلك أدوات مناسبة، بينما يشعر بوجود طاقة عاطفية بداخله تجعله يقترب من الشريك.

ونستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحمل، وفقًا لتوقعات عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

اليوم من أيام حظك، فالقمر بمنزل العلاقات يساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

تناغم القمر مع عطارد يمدك بروح مرحة، وتكتشف بداخلك طاقات جديدة تساعدك على الاقتراب ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل عمر الشريف ودينا الراقصة.