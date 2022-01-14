حظك اليوم الجمعة 14-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

مطالعة الأبراج وتوقعات حظك اليوم، تشغل بال العديد من المهتمين بعلم الأبراج والفلك، وخاصة مع بداية الأعوام الجديدة، لمعرفة الحالة المهنية والصحية، فضلا عن الحالة العاطفية، في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم، والأبراج، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل

من المتوقع لمواليد برج الحمل أن يكون القمر بمنزل العلاقات يمدهم باللباقة والدبلوماسية ويؤكد النضج والفصاحة، على الصعيدين المهني والاجتماعي، أما على الصعيد العاطفي فرغم الضغوط يستطيع اليوم أن يؤثر بلطف فيمن يحب، فقط عليه أن يجتهد لتحقق ذلك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحسن تنظيم نفقاتك وأن تتصرف بحكمة وحذر لتحقق فائدة، وذلك على الصعيد المهني، أما على الصعيد العاطفي فالشمس في منزل الحظ تمنحك نشاطا وطاقة وإشراقا والوقت مناسب للاهتمام بمشاكل عالقة، فقط اعتمد اللباقة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء

على الصعيد المهني، يعبر اليوم عن رغباته وما ينتظره بلباقة، ويكسب التقدير، فقط عليه الانتباه لحقوقه، أما على الصعيد العاطفي، القمر في برجك يدفعك اليوم نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان

ينصح الفلك مولود برج السرطان أن يهتم بصحته ويستمع فقط لنصائح الموثوق بهم، ولا يتسرع اليوم في قراراته ولا يعلن خططه، وذلك على الصعيد المهني والصحي، أما العاطفي، فالقمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور واعتنِ بمشاعر من تحب.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد

التوقعات المهنية والاجتماعية لبرج الأسد تشير إلى أن القمر في منزله الحادي عشر يدعم علاقاته المهنية والاجتماعية، فقط عليه الانتباه لحقوقه رغم الضغوط، أما على الصعيد العاطفي، اليوم تبدو ودودا وقد تضع برنامجا يجمعك بمن تحب وتسعد بتواجدك معه.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء

مولود برج العذراء، القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك، وذلك على الصعيد المهني والاجتماعي، أما الصعيد العاطفي، قد تميل اليوم للعصبية.. لا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان

القمر في منزل الحظ مما وقد يجعلك ذلك موفقا في المال والأعمال، على الصعيد المهني والمالي، أم عاطفيا واجتماعيا، تناغم القمر مع زحل يدفعك اليوم للمشاركة والتعاطف وتقاسم الأفراح أو الآلام مع الأحباب والأصدقاء.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب

وتشير توقعات حظك اليوم إلى أن برج العقرب على الصعيد المهني والمالي، القمر يقع في منزل المدخرات والوقت مناسب للتطور والتغيير والقيام بخيارات مهمة، أما عاطفيا فاليوم تدفعك الأفلاك للاقتراب بذكاء ممن تحب، وترى الأمور من جانبها الإيجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس

حذرت الأبراج مواليد القوس من وقوع القمر في مواجهة برجه وعليه أن يحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق والالتزام، وذلك على الصعيد المهني، أما عاطفيا: إذا كنت متزوجا يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بشريك حياتك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي

برج الجدي عاطفيا، عليه المحاولة أن يكون أكثر تسامحا ومرونة مع الطرف الآخر، رغم الضغوط والخلافات، أما صحيا ومهنيا، القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا والوقت مثالي للإنجاز.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو

تشير توقعات الفلك لبرج الدلو عاطفيا واجتماعيا، إلى أن القمر بمنزل الحب يساعده على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن يحب، ويستطيع أن يبعث الحماس فيمن حولهن أما صحيا ومهنيا: القمر يمده بطاقة أخاذة، ويعده ببداية صفحة جديدة أو يتخذ اتجاها جديدا يحلم به.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت

أما عن مواليد برج الحوت فمن المتوقع لهم على الصعيد المهني والعائلي: أن يقع القمر في مربع البرج مما يجعله يميل للعصبية، وعليه أن يتفادى مصادر الإزعاج في نطاق العمل والعائلة، أما على الصعيد العاطفي والاجتماعي، فالشمس في منزل الأصدقاء تمنحه سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية، وإذا شعر بالتوتر فلا يتردد في طلب المساعدة ممن يثق بهم.