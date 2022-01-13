حظك اليوم برج القوس الخميس 13-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يسعى دائما إلى السفر والتنقل من مكان لآخر، كما أنه يحرص على الابتعاد عن الحياة الروتينية، ويتطلع دائما إلى خوض المغامرات الجديدة والشيقة.

ويتساءل الكثير من أصحاب برج القوس عن حظك اليوم برج القوس، أملا منهم في مطالعة حظ جيد يجعلهم يتفاءلون في يومهم، ونرصد من خلال السطور التالية الحظ اليومي لبرج القوس وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

حافظ على السرعة عند الاقتراب من القيادة، كما يجب على صاحب برج القوس أن يتوخى الحذر حول أفعاله.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

احرص على الانتباه لمن حولك، وتغلب على المعوقات التي تتعرض لها.

وهناك عدد من المشاهير من أصحاب برج القوس، مثل الفنانة شيريهان، والفنان ظافر عابدين والعديد من المشاهير الآخرين.