وزير الاتصالات: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يغير الأداء لصالح المواطن

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة انتقال نوعي، وليس مجرد انتقال جغرافي، حيث ستتغير طريقة عمل الحكومة وأداؤها لاستحقاقات المواطنين وتقديم الخدمات لهم بشكل مختلف.

حكومة لا ورقية

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الحكومة ستكون «لا ورقية»، حيث تتعامل أجهزتها مع بعضها البعض من خلال نُظم رقمية تمكنها من تبادل البيانات والوثائق الخاصة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل محوكم وأكثر كفاءة.

تنسيق عالي المستوى بين أجهزة الحكومة الجديدة

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة الجديدة ستشهد تنسيقا عالي المستوى بين أجهزتها، لضمان تشارك المعلومات بشكل لا يعيق المواطنين عن الحصول على خدماتهم: «الرؤية أن تكون حكومة تشاركية وجهات الحكومة قادرة على تبادل البيانات فيما بينها، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث لن يكلف المواطن باستخراج بيانات ومستندات من جهة حكومية أخرى غير الجهة التي يطلب منها الخدمة، لكن الجهات الحكومية ستتواصل فيما بينها وتقدم الخدمة للمواطن الذي تمثل الحكمومة بالنسبة له شباك واحد».

أكثر من عنصر للانتقال

وأردف، أن هذا الانتقال يستلزم أكثر من عنصر، أولها بنية تحتية معلوماتية قوية تتمثل في تصميم شبكة قوية من الألياف الضوئية لا يصيبها عُطل، ومركز بيانات مصمم على أعلى مستوى، ونظم ذكية لتنظيم العمل والدخول إلى المباني وإدارة المرافق المختلفة داخل العاصمة.