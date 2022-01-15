حظك اليوم برج الثور السبت 15-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تتسرع

ماذا يعني وجود القمر في منزل العلاقات؟.. إجابة هذا السؤال قد تبدو مهمة لمواليد برج الثور، وفق توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 15 - 1 - 2022 لبرج الثور، حيث يجب على أشخاص هذا البرج الانتباه جيدا اليوم والحذر من بعض التصرفات، واتباع النصائح التي يقولها خبراء الأبراج وعلم الفلك.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

يخبرك حظك اليوم لبرجك أنه ستتعرض اليوم لمناقشات كثيرة تشحذ ذهنك، سيحدث أيضًا أنك ستنجح في كل مرة بإدارة المواقف بحكمة وتبادل الحديث بالشكل المناسب، كل هذا بسبب أن القمر بمنزل العلاقات لديك، وفق توقعات عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

هناك طاقة عاطفية تتمتع بها اليوم، ستكون أخاذة وتجذب إليك أشخاص أنت تحبهم وتسعى إلى التقرب منهم، فاليوم تحديدا يمدك الفلك ببلاغة التعبير، ويمنحك ما يكفي من طاقة عاطفية تجذب إليك كل من حولك، لذا عليك استغلالها بحكمة ودقة.

توقعات برج الثور في الأيام المقبلة

على مدار الأيام المقبلة، يطالب خبراء الأبراج والفلك مواليد برج الثور بعدم التسرع والتأني في أخذ القرارات، يجب عليك أيضًا البعد عن الغضب والانفعال، سيكون عليك أن تصبر ولا تتعجل حدوث الأشياء التي تنتظرها.

صفات مواليد برج الثور وأبرز المشاهير

من المعروف عن مواليد هذا البرج أنهم سريعو الغضب لكنهم في الوقت نفسه يفترضون دائما حسن النية من الآخرين، ويكونون دائما في انتظار الحصول على التقدير الذي يستحقونه عندما يقومون بالأفعال الجيدة، مواليد البرج يتميزون أيضًا في ثقتهم السريعة بالأشخاص وسرعة الندم على القرارات الخاطئة.

ومن أشهر مواليد هذا البرج الفنانة أصالة والفنان العالمي جورج كلوني والمطربة اللبنانية نانسي عجرم.