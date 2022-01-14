طرح أغنية «راجعين» الدعائية لمسلسل أبو العروسة 3 بصوت مدحت صالح

«راجعين كلنا حاسّين بحنين وشوق.. راجعين حابين كل لحظة معاكو عشناها ومش ناسيين» بهذه الكلمات أعرب أبطال مسلسل العروسة عن سعادتهم بعودة الجزء الثالث من العمل خلال الفترة المقبلة.

طرح الفيديو الدعائي الأول لمسلسل أبو العروسة 3

وقامت الشركة المنتجة لمسلسل أبو العروسة بطرح الأغنية الدعائية للعمل بعنوان «راجعين» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه أبطال العمل أثناء قضائهم أوقاتا سعيدة في الكواليس خلال تصوير مشاهد المسلسل، وهي من غناء الفنان مدحت صالح، وكلمات سلطان صلاح، ألحان وتوزيع خالد عز.

طرح البوستر الرسمي لمسلسل أبو العروسة 3

كما طرحت الشركة المنتجة أيضا البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل، المقرر بداية عرضه 22 من يناير الجاري، وتصدر البوستر 20 فنانًا من المشاركين في بطولة الجزء الثالث، أبرزهم الفنان سيدر رجب، سوسن بدر، نيرمين الفقي، مدحت صالح، صفاء الطوخي، محمود حجازي، كارولين عزمي، ولاء شريف، نور محمود، محمد رضوان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج هانى كمال.

أحداث مسلسل أبو العروسة

وحقق الجزء الأول والثاني نجاحا كبيرا وقت عرضهما، حيث تفاعل معهما الجمهور، فكانت أحداثهما تدور في إطار اجتماعي حول العائلة المصرية، والمشكلات التي تتواجد داخلها، بالإضافة إلى العلاقات بين أفراد العائلة وأصدقائهم، كما سلطا الضوء على الطبقة الوسطى في المجتمع، وشخصية الموظف المصري التي تغيرت الفترة الأخيرة.