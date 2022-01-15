درجات الحرارة اليوم السبت 15-1-2022 في مصر.. الصغرى على القاهرة 10

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والتي بدأت مع بداية نوة الفيضة الكبرى، وكشفت في بيان لها عن عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 15 يناير، في كافة أنحاء الجمهورية، وعلى بعض المدن والبلدان العربية، منا أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

وعن توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة في جمهورية مصر العربية، والبلدان العربية، جاءت كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 16 10

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 16 11

طنطا 16 11

شبين الكوم 15 10

دمنهور 15 11

بلطيم 15 12

مطروح 16 12

السلوم 15 12

سيوة 16 08

بورسعيد 16 10

دمياط 17 10

الزقازيق 16 11

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 17 11

السويس 17 11

العريش 15 10

رفح 15 10

رأس سدر 20 10

نخل 20 04

نويبع 20 16

طابا 19 14

كاترين 15 01

الطور 22 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 17 07

بني سويف 16 06

المنيا 17 06

أسيوط 17 05

سوهاج 19 08

قنا 19 08

الأقصر 19 08

أسوان 20 08

إدفو 21 09

أبو سمبل 21 11

الوادي الجديد 22 05

شلاتين 22 11

أبو رماد 22 12

حلايب 24 12

رأس حدربة 23 12

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 23 17

المدينة 23 10

الرياض 25 14

المنامة 23 18

أبو ظبي 27 19

الدوحة 25 20

الكويت 21 10

دمشق 12 04

بيروت 17 13

عمان 08 05

القدس 06 04

غزة 15 11

بغداد 16 07

مسقط 26 20

صنعاء 23 10

الخرطوم 31 17

طرابلس 14 10

تونس 15 06

الجزائر 13 04

الرباط 19 06