حظك اليوم برج الأسد السبت 15-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تنفعل

يعتبر برج الأسد من الأبراج النارية ومواليد هذا البرج من تاريخ 23 يوليو حتى 22 أغسطس، وهم أشخاص يميلون إلى التفاؤل دائما، وإذا كنت ممن يصدقون الأبراج، فحظك اليوم السبت 15-1-2022 برج الأسد، ينصحك بعدم الانفعال وتدعيم علاقاتك مع الأشخاص المحيطين بك، واستغلال وجود القمر في منزل الأصدقاء ببرجك، وذلك وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

هناك أخبار سارة تنتظرك، هكذا يقول حظك اليوم لبرج الأسد، كل ما عليك هو الانتظار والاستعداد للقيام بمبادرة مهمة قد تغير حياتك نحو الأفضل، لكن عليك الحرص قليلا من اتخاذ قراراتك، والانتباه جيدا لخطواتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

يدفعك القمر إلى إزالة كل الحواجز الموجودة بينك وبين الآخرين، حيث يتواجد القمر اليوم في منزل الأصدقاء ببرجك، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على مزاجك الجيد، كما يساعدك على إعادة تقييم علاقاتك والتعرف على أشخاص جديدة وتكوين صداقات أخرى أكثر قوة.

مع من يتوافق برج الأسد؟

يتوافق مواليد برج الأسد مع 3 أبراج بالتحديد وهي أبراج الدلو والأسد والقوس، فهو يعد من الأبراج النارية والكريمة، ويتميز مواليد هذا البرج بقوة الشخصية والاجتهاد، ودائما ما يكونون في المقدمة، كما يتميز مواليد البرج بالذكاء الشديد والواقعية وسرعة البديهة، وهناك 3 أبراج لا يتوافقون مع برج الأسد، وهي أبراج الحوت والثور والجدي.

ربما يكون من أبرز عيوب مواليد برج الأسد النرجسية أحيانا، والثقة الزائدة في النفس التي قد تكون في غير محلها بكثير من الأحيان.