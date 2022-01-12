حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد عطائه الكبير لشريكه العاطفي، وسخائه معه، كما أنّه يعرف جيدًا أن يُميّز بين الحب والصداقة، وكيف يُدلّل الشريك، ويهتمّ به بالشكل المطلوب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

ينصحك الفلك بأن تكون دقيقًا في أقوالك وأن تستقبل المفاجآت بهدوء وصبر نظرًا لأنّ القمر معاكس في منزل العمل.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

عليك ألا تغامر أو تتسرع في سلوكيات أو أقوال طائشة اليوم نظرًا لأنّ الوضع الفلكي دقيق.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.