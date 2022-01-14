سوسن بدر تفوز بجائزة «إيزيس» للإنجاز في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم الفنانة سوسن بدر بجائزة إيزيس للإنجاز، تقديرا لمشوارها الطويل وعطائها السينمائي الكبير، وذلك في حفل افتتاح الدورة السادسة من فعاليات المهرجان المقام في الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل.

ميرفت التلاوي: سوسن بدر ممثلة موهبة ذات وعي كبير

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إن الفنانة سوسن بدر تمثل نموذجا رائعا لإبداع المرأة المصرية على شاشة السينما، فهي ممثلة موهوبة لديها قدر كبير من الوعي بقضايا المرأة والمجتمع، لذلك لم يكن غريبا عليها مشاركتها في أفلام تناقش بجرأة استنارة قضايا المرأة من كافة الطبقات الاجتماعية.

وأكدت التلاوي، في بيان صحفي، أن سوسن بدر تمتلك موهبة كبيرة كممثلة، بالإضافة إلى امتلاكها قبولا كبيرا لدى الجمهور المصري والعربي، ربما يرجع ذلك لملامحها شديدة المصرية، فهي وريثة شرعية لنساء الفراعنة المنحوتات على جدران معابد مصر القديمة، أو كما وصفها المخرج الراحل شادي عبدالسلام بأنها «هاربة من المعبد».

سوسن بدر صاحبة تاريخ سينمائي طويل

وقدمت الفنانة سوسن بدر، خلال مشوارها السينمائي الطويل عشرات الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا على المستويين الجماهيري والنقدي، من بينها "«دائما» و«لا تسألني من أنا» ، «سلام يا صاحبي»، و«شمس الزناتي»، «أسرار البنات»، و«الأبواب المغلقة» و«خريف آدم» و«ديل السمكة» و«حب البنات» و«دنيا» و«مفيش غير كده» و«حين ميسرة» و«البلياتشو» و«ألوان السما السبعة»، «قص ولصق»، «الفرح» و«إحكي يا شهرزاد»، و«السفاح» و«إبراهيم الأبيض» و«ولد وبنت» و«678» و«الشوق» و«ساعة ونص»، و«بلاش تبوسني» و«الكنز»، فضلا عن مشاركتها في بطولة العديد من المسلسلات والعروض المسرحية الناجحة.

يذكر أن الدورة المقبلة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، وبلان انترناشيونال ايجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، وسمارت فيجن.