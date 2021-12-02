سوسن بدر للآباء: علموا بناتكم الحرام والحلال.. وميخافوش من كلمة «عانس»

كشفت الفنانة سوسن بدر كواليس الجزء الثاني من مسلسل «عايزة أتجوز»، قائلة: «العمل قائم بذاته، وليست له علاقة بمسلسل «عايزة أتجوز»، فالقصة ستدور بين الأم وابنتها «علا عبد الصبور»، التي تواجه العديد من المواقف الصعبة، كونها تعيش في صراعات المرأة المطلقة والمسؤولة عن أطفال في المجتمع المصري».

الفكر الإنساني تطور وتخطى ما كنا نعيشه سابقا

وأضافت «بدر»، خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، أن كلمة «عانس» التي تُطلق على الفتيات اللواتي تأخرن في الزواج، قد انتهت ولم يعد لها وجود في عصر التكنولوجيا، لافتة: «الفكر الإنساني تطور وتخطى ما كنا نعيشه سابقا، وعلى الأسر أن تطمئن بناتها ألا تخاف من كلمة عانس».

ووجهت الفنانة المصرية نصيحة إلى الأمهات والآباء في التعامل مع أبنائهم، قائلة: «تقرب من ابنتك وابنك، وخصوصا لأننا أصبحنا الآن في عالم منفتح وفيه تقاليد وعادات غريبة عن مجتمعنا، فلابد أن نكون مع أولادنا مثل الأصدقاء، ونعلمهم الصواب والخطأ والحلال والحرام».

علا عبد الصبور تعود بعد غياب 10 سنوات

تعود الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، أو مسلسل علا عبد الصبور كما هو متداول، والمعروف رسميا باسم «عايزة أتجوز»، بعد غياب أكثر من 10 سنوات، وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية.

مسلسل علا عبد الصبور، بطولة هند صبري، التي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro، والمنتج المنفذ أمين المصري.

المسلسل من تأليف غادة عبد العال، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير، وغادة عبدالعال، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل، حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2010، وكان يدور حول الدكتورة علا عبد الصبور التي تخطت حاجز الـ30 عاما دون زواج، وفي كل زيجة تحاول ترتيبها تفشل في تحقيقها، مثل ما حدث في زيجاتها مع أحمد السقا وأحمد رزق وهاني عادل ونضال الشافعي وهشام إسماعيل وخالد جلال وتامر هجرس وأحمد عزمي ويوسف الشريف.