إياد نصار يطرح البرومو الأول لفيلم «11.11».. «قتل وغموض»

كشف الفنان إياد نصار، عن البرومو الأول لفيلمه الجديد 11.11، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وتفاعل معه الجمهور بمجرد طرحه.

برومو فيلم 11.11

وتسيطر على البرومو الذي نشره الفنان إياد نصار، حالة من الغموض والتشويق؛ فيعبر عن وجود جريمة قتل، ولم يكشف عن شيء أكثر من هذا.

وعلق نصار، على البرومو: «الإعلان التشويقي لفيلم 11.11 مفيش حاجة بتحصل صدفة قريبا بدور العرض».

يذكر أن الفنان إياد نصار، انتهى مؤخرا من تصوير باقي مشاهده في فيلم 11.11، الذي يشارك فيه بجانب غادة عادل وعمر الشناوي ومحمد الشرنوبي ومعتز هشام وهند عبد الحليم، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى ضيوف الشرف؛ ومنهم إنجي المقدم، وهو من إخراج كريم أبو زيد.

إياد نصار في رمضان 2022

يذكر أن نصار، يشارك في السباق الرمضاني لعام 2022، بمسلسل لام شمسية، الذي يشارك فيه بجانب مني زكي وأحمد رزق وإسعاد يونس وعلي قاسم وأسماء جلال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوي.

وانتهى نصار، مؤخرا، من تصوير فيلم الباب الأخضر الذي يشارك فيه بجانب سهر الصايغ، وخالد الصاوي، ومحمود عبد المغني، وبيومي فؤاد، وحمزة العيلي، وأحمد فؤاد سليم، وإسلام حافظ، ورشدي الشامي، وحنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبد العزيز.