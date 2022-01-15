طرح 3 مسلسلات جديدة في النصف الثاني من يناير.. أبرزها «أبو العروسة 3»

تشهد الساحة الفنية، منذ بداية العام الحالي، حالة من النشاط، إذ عُرض أكثر من عمل فني، خلال شهر يناير، أبرزها مسلسل «أنا وهي» للفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد، وسيشهد النصف الثاني من الشهر الحالي عرض 3 أعمال فنية جديدة.

ونستعرض لكم، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن تلك الأعمال الفنية:

مسلسل الجسر.. 18 يناير

يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل «الجسر» المكون من 6 حلقات، الثلاثاء المقبل، 18 من يناير الجاري، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والأكشن، وهو من بطولة نيللي كريم، وعمرو سعد، ومحمد علاء، والطفل يوسف محمد، وأسماء أبواليزيد، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي.

وتجسد نيللي كريم، خلال أحداث المسلسل، دور زعيمة مستعمرة تستولي على المنطقة، وتحاول السيطرة على الجميع، لكنها تدخل في صراعات مع بعض المتمردين عليها منهم عمرو سعد.

مسلسل «أبوالعروسة 3».. 22 يناير

يستعد صناع عمل الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة لعرضه بداية من يوم 22 يناير الجاري عبر شاشة قناة DMC، إذ طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل، والذي ظهر فيه 20 فنانًا من أبطال العمل، فضلًا عن طرح الأغنية الدعائية للمسلسل بعنوان «راجعين» وهي من غناء المطرب مدحت صالح.

المسلسل من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونيرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، وميدو عادل، وكارولين عزمي، ومحمود حجازي، ولاء شريف، وغيرهم من نجوم الفن، وهو من تأليف وإخراج هانى كمال.

مسلسل «نقل عام».. 29 يناير

تصدر مسلسل نقل عام تريندات منصّات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد عرض البرومو للمسلسل الرسمي، ومن المقرر عرضه يوم 29 يناير الجاري، عبر شاشة قناة ON.

وتدور أحداث مسلسل «نقل عام» في 30 حلقة، وهو من إخراج عادل أديب، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وسوسن بدر، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، وميرهان حسين، ودينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، وعابد عناني، وغيرهم من الفنانين.