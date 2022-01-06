مسلسل «الجسر» أشهر دراما الفانتازيا في 2022.. أحداث شيقة

ينضم الثنائي نيللي كريم وعمرو سعد، لأعمال الفانتازيا بمسلسل «الجسر»، وهو نفس مسار أعمال الفنان يوسف الشريف، في أعماله بالأعوام الأخيرة، والتي ساهمت بشكل كبير بتميز الأخير بالصفوف الأولى بأعماله الدرامية.

أحداث مسلسل «الجسر»

تدور أحداث مسلسل «الجسر»، لـ نيللي كريم وعمرو سعد، حول أحداث خيالية، و يطلق عليها بالمسمى الدرامي «فانتازيا»، إذ تقوم الأولى بمواجهة الثاني بحروب عديدة في العمل الذي تدور أحداثه في إطار الغموض والتشويق، وتتمحور الأحداث حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

مسلسل «الجسر» .. نهاية كوكب الأرض

يتناول مسلسل «الجسر» بداية الأحداث بعد نهاية العالم، ودمار كوكب الأرض بما يقرب من 70 عاما، بسبب الحروب التي شاهدها الكوكب، وتقدم نيللي كريم شخصية «داليلا» إحدى زعماء المستعمرات الفضائية، وتقرر الاستيلاء على منطقة المستعمرة التي يعيش بها عمرو سعد، وتتوالى الصراعات بين الطرفين خلال أحداث العمل.

يقدم عمرو سعد بـ مسلسل «الجسر»، دور أرمل يعمل بالهندسة الزراعية، يعاني من فراق رفيقة الدرب زوجته خلال الحروب و دمار كوكب الأرض، وتستغل نيللي كريم نقاط ضعفه لمواجهته، لكنه لم يستسلم لها بل يصارعها بكل قوة، و يعد أقوى منافس وعقبة لها في تحقيق رغباتها في الاستعمار على المنطقة التي ترغب بالاستيلاء عليها.

أشهر أعمال دراما الفانتازيا في مصر

تميز الفنان يوسف الشريف مؤخرًا بتقديم أعمال الفانتازيا في مصر، ومن أشهر أعماله في هذا الإطار، «كفر دلهاب، كوفيد 25، النهاية، المواطن إكس».

بينما هناك أعمال درامية أخرى قدمت في مصر في إطار الخيال و التشويق أيضا، أبرزها:

- مسلسل «خلصانة بشياكة» لـ أحمد مكي عام 2017.

- مسلسل «العهد الكلام المباح» لـ كندة علوش عام 2015.

- مسلسل «طلعت روحي» لـ إنجي وجدان عام 2018.

- مسلسل «عفاريت عدلي علام» للزعيم عادل إمام عام 2017.

- مسلسل «بنات سوبر مان» لـ يسرا اللوزي و ريهام حجاج عام 2016.

- مسلسل «ربع رومي» لـ مصطفى خاطر عام 2018.

- مسلسل «الرجل العناب» لـ أحمد فهمي، شيكو، وهشام ماجد عام 2013.

- مسلسل «ألف ليلة و ليلة» لـ شريف منير عام 2015.

- مسلسل «أرض النفاق» لـ محمد هنيدي عام 2018.