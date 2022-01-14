تعرف على أحداث مسلسل نقل عام.. قصة مثيرة لموظف على المعاش

أعلنت قناة ON رسميا عن استعدادها لعرض مسلسل «نقل عام» على شاشتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبل انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني ويقوم ببطولته الفنان محمود حميدة.

مسلسل نقل عام من بطولة محمود حميدة وسميحة أيوب

مسلسل «نقل عام» من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، وقام بتأليفه عدد من الكتاب الشباب فى ورشة سيناريو.

مسلسل نقل عام يحكي قصة موظف في هيئة النقل العام

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول رجل كبير فى السن يعمل موظف فى هيئة النقل العام، وهو الدور الذى يلعبه الفنان محمود حميدة و يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، ويعاني بعد جلوسه فى المنزل من المشاكل التى سيتسبب فيها أبناؤه مع زوجته الفنانة سوسن بدر ووالدته سميحة ايوب.

مسلسل نقل عام يعرض عبر قناة ON

ونشر ريمون مقار، منتج المسلسل، البرومو عبر صفحته على موقع الفسبوك وكتب تعليقا قال فيه: «البرومو الأول لمسلسل نقل عام قريبا على on tv بطولة النجم محمود حميدة وكوكبة من النجوم، تأليف وليد خيرى وإخراج عادل أديب.. يا رب يعجبكم، إن شاء الله خير».

يذكر أن الفنان محمود حميدة يعرض له حاليا عبر دور العرض السينمائي فيلم ريتسا الذى يشارك فى بطولته كلا من أحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد.