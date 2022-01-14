«الصحة»: مضاعفات أوميكرون تؤدي لوفاة غير الحاصلين على اللقاح

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون يعد سريع الانتشار بصورة كبيرة وفقا لما يتم رصدها في مختلف الدول منذ بدء اكتشاف المتحور منذ أسابيع بدولة جنوب أفريقيا حيث جرى رصد المتحور الجديد في العديد من الدول.

الأشخاص غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة بأوميكرون

وأوضح حسام عبدالغفار، أن المتحور أوميكرون، ينتشر بسرعة كبيرة على مستوى دول العالم، وهناك بعض المؤشرات البسيطية التي توضح أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات المختلفة يستطعون التغلب على المتحور أوميكرون وييكونوا أقل عرضة للمضاعفات الناتجة عن الإصابة.

مضاعفات أوميكرون تصل للوفاة

وأضاف المتحدث الرسمي حسب بيان رسمي لها على موقع وزارة الصحة، أن الأشخاص غير الملقحين هم أكثر عرضة للإصابة واحتمالية تعرضهم لتدهور الصحي ستكون بنسبة عالية، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص سيكونوا معرضين للإصابة بالمضاعفات الشديدة والتي قد تصل للوفاة.

التوسع في استقبال الشحنات المختلفة من اللقاحات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان حصولها على شحنة جديدة هدية من دولة الأرجنيتن مقدمة للحكومة المصرية من لقاح «استرازينكا»، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة في التوسع وتوفير أكير قدر ممكن من اللقاحات لمختلف المواطنين الذين يحصلون على اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة، أنها وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم أكبر قدر من المواطنين من مختلف الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح للوقاية من المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

كما جددت الصحدة تحذيرها للمواطنين من خطورة التهاون بشأن الإجراءات الاحترازية والوقاية التي تساعد على الوقاية من العدوى بفيروس كورونا والتي تتمثل في «ارتداء الكمامة - غسيل اليدين- الحصول على اللقاح- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».