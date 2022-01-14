«الصحة»: إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، إطلاق خمس قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» للكشف المبكر على الأمراض السارية والأمراض غير السارية، التي يعاني منها بعض المواطنين في من مختلف الفئات العمرية، بالقرى والمراكز بمحافظات الجمهورية، وفحص الحالات التي تتردد علي القوافل وكتابة العلاج الأنسب وفقا لكل حالة.

الصحة تطلق القوافل الطبية لتحقيق رؤية مصر2030

وقالت وزارة الصحة، إن القوافل التي يجرى إطلاقها في مبادرة حياة كريمة تأتي ضمن خطة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة رؤية مصر2030، مؤكدة حرصها على إطلاق القوافل الطبية بمختلف التخصصات الطبية للنهوض بحياة المواطنين وزيادة وعيهم نحو الأمراض المنتشرة في بعض الأماكن.

الصحة تكشف موعد إطلاق القوافل الطبية

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القوافل الطبية ستنطلق اليوم 14 يناير وتستمر حتى 15 يناير ومن المقرر لها التواجد في المحافظات التالية «محافظة جنوب سيناء- محافظة دمياط- محافظة البحر الأحمر- محافظة الجيزة- محافظة الغربية».

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل الطبية

وكشفت وزارة الصحة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل، وتمثلت في «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأماكن التي ستتواجد بها القوافل الطبية في قرى ومراكز المحافظتين اللتان ستنطلق بهما القوافل الطبية، وهي:

- قرية وادي مدخل أبو جعدة مركز رأس سدر محافظة جنوب سيناء.

- قرية حجاجة مركز فارسكو محافظة دمياط.

- الوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر.

- نزلة السمان بحي الهرم محافظة الجيزة.

- محلة روح مركز طنطا ثان كحافظة الغربية.