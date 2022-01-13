الصحة تحذر المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا من تناول المضادات الحيوية

حذرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك»، الأشخاص المصابين بفيروس الإنفلونزا أو نزلات البرد التي يعاني منها العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، بسبب تقلب الطقس، من خطورة تناول المضادات الحيوية

المضادات الحيوية لعلاج البكتريا وليس الفيروسات

وشددت وزارة الصحة على المواطنين المصابين بنزلات البرد او الإنفلونزا من عدم تناول أي مضادات حيوية دون استشارة الطبيب لأن الهدف من المضادات الحيوية هي مقاومة البكتريا التي يعاني منها بعض الأشخاص، والمضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات مثل حالات البرد والإنفلونزا، ولا بد من استشارة الطبيب.

الاستخدام السيء يفقد المضاد الحيوي فعاليته

وأكدت وزارة الصحة، أن الاستخدام السئ للمضادات الحيوية يفقدها فعاليتها ويقلل من مدى مقاومتها للأجسام الغريبة في جهاز المناعة وبالتالي تقلل من فرص الشفاء، ولذا يجب التعامل بحرص مع المضادات الحيوية التي تساعد على الوقاية من مضاعفات الأمراض البكتيرية وليست الأمراض الفيروسية.

الصحة تحذر من حقنة البرد

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة مناشدتها للمواطنين من خطورة استخدام حقنة البرد «السحرية» لعلاج المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا والتي تتكون من عدة تركيبات مختلفة مثل «مسكن الألم- المضاد الحيوي- الكورتيزون»، ويتم دمج هذه الأوصاف معا في أمبولة واحدة، مشددة أن هذه الجرعة تؤثر سلبا على صحة الإنسان ولا علاقة لها بالشفاء من البرد.

الصحة تهدف لتوعية وتثقيف المواطنين

وبدورها تحرص وزارة الصحة على الحفاظ على صحة المواطن، ورفع الوعي والتثقيف الدوائي، والابتعاد عن العادات الدوائية السيئة، ومساعدة المواطن في الحصول على الدواء بشكل آمن، وذلك للحفاظ على حياته من بعض الأنماط السلوكية الخاطئة المتعلقة بالتعامل مع بعض الأدوية، لما لها من تأثير على صحة الأشخاص لاستخدامها دون إستشارة الطبيب.