الصحة تحذر المواطنين: نتوقع زيادة إصابات كورونا بسبب أوميكرون

توقع مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تزايد الإصابات يرجع إلى فترة انتشار الفيروسات حاليا وتغير الجو في فصل الشتاء، مطالبا المواطنين بضرورة توخي الحذر والتهوية الجيدة وفتح النوافذ والبعد عن التجمعات وفي حال حدوث تجمعات لابد من الالتزام بالتدابير الصحية كإرتداء الكمامات والحرص على التباعد البدنى حتى بين أفراد العائلة الواحدة.

المصاب بمتحور أوميكرون يصيب 20 أمامه

وأضاف المصدر، أن متحور أوميكرون عامل أساسي في زيادة إصابات فيروس كورونا ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، فمتحور أوميكرون يعمل على التأثير على المناعة على عكس متحور «دلتا» وخطورته تتمثل فى سرعة انتشاره فقط، إذ ينتشر بشكل كبير والشخص الواحد قادر على إصابة 20 أمامه، لافتا إلى أن اللقاحات تجعل الأعراض خفيفة وبسيطة بالإضافة إلى أن تأثير اللقاات ما زالت ثابتة أمام المتحورات التى تحدث من وقت إلى آخر للفيروس.

تحديث بروتوكول علاج كورونا

وعن نهاية كابوس جائحة فيروس كورونا، أشار المصدر إلى أن جائحة فيروس كورونا لن تنتهى على الأقل خلال هذا العام الجاري وسيتحول الفيروس إلى فيروس عادي كالإنفلونزا الموسمية، وهناك دراسات تقوم بها منظمة الصحة العالمية نتطلع عليها بشكل مستمر لمعرفة آخر المستجدات ويتم إطلاع المواطنين بها، لافتا إلى أن البروتوكول العلاجي سيتم تحديثه على نهاية يناير بعلاجات تسرع من معدلات الشفاء من فيروس كورونا وعقاقير تؤخذ عن طريق الفم.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن وصول إجمالي مصابي كورونا فى مصر إلى هو 395688 من ضمنهم 329802 حالة تم شفاؤها، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالتدابير الصحية، لافتا إلى أنها السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا.