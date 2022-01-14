الهندسية: نستهدف زيادة المكون المحلي بالأجهزة المنزلية لـ75% نهاية العام

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الأجهزة المنزلية إلى 75% بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 70% في الوقت الحالي.

المهندس: جائحة كورونا أدت لارتفاع أسعار الخامات والمكونات بشكل غير مسبوق

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الغرفة عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية من أجل بحث زيادة تعميق المنتج المحلي، والاستعانة بالشركات المصرية لإنتاج المكونات التي يتم استيرادها من الخارج لإنتاج الأجهزة المنزلية٤، موضحا أن جائحة كورونا ومتحورات الفيروس أدت إلى ارتفاع أسعار الخامات والمكونات بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع المنتجين للتفكير في وسيلة لزيادة الاعتماد على المدخلات المحلية بدلا من الاستيراد.

وأشار إلى أن أسعار الصاج على سبيل المثال كانت من أبرز البنود التي شهدت ارتفاعا قياسيا في الفترة الماضية، إذ تستورد مصر أكثر من مليون و200 ألف طن صاج مسحوب على البارد، وهو المكون الأساسي لصناعة الأجهزة المنزلية بجميع أنواعها، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية قرر زيادة التكامل الأفقي لخفض تكاليف الإنتاج وتوفير العملة الصعبة، التي يتم إنفاقها في عمليات الاستيراد.

اجتماعات لتحديد المكونات المستوردة في الأجهزة الكهربائية

وذكر «المهندس» أن الغرفة تمكنت الفترة الماضية من عقد اجتماعات ضمت جميع الشركات العاملة في صناعة الأجهزة المنزلية، إذ حددت كل شركة المكونات التي تستوردها، والتي يمكن توفيرها من خلال الصناعة المحلية، مضيفا: «لدينا مصانع صغيرة ومتوسطة تمتلك القدرة والتكنولوجيا و الإمكانيات لتوفير المكونات المستوردة محليا، وبنفس الجودة وبسعر أفضل».

وتابع: «إتاحة المكونات محليا من شأنها تخفيف الكثير من الأعباء عن المنتجين، بداية من توفير العملة الصعبة، وفتح الاعتمادات المستندية، فضلا عن تكاليف النقل والشحن وغيرها من التكاليف المرتبطة بعملية الاستيراد، والتي تصب في نهاية الأمر في السعر النهائي للمنتج، وهو ما سيختلف كثيرا حال تكثيف التوجهات نحو تعميق التصنيع المحلي».