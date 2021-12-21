هل تنطفئ الأجهزة الكهربائية التي تعمل بالريموت كنترول كليا

حذرت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تستمر في استهلاك الكهرباء حتى عندما تكون مفصولة.

جميع الأجهزة التي تعمل بالريموت كنترول لا تنطفئ كلياً

وأشارت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن جميع الأجهزة التي تعمل بالريموت كنترول، وهو وحدة تحكم تشغيل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عن بُعد «مثل التلفزيون التكييف والريسيفر لا تنطفئ كلياً» أي تستمر في استهلاك الكهرباء، وذلك عندما يتم إطفاؤها باستخدام الريموت، لافتا إلى أنه كلما زاد عدد الأجهزة الكهربائية التي تعمل بالريموت كلما كانت كمية الكهرباء المستهلكة محسوسة ولا يستهان بها وهذا ما يعرف بحالة الجهاز في وضع الاستعداد (standby).

تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر

وأوضحت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» أن بعض الأجهزة الكهربائية مثل الغسالة والكمبيوتر والطابعة وشاحن المحمول تحتوي على أداة لتهيئة التغذية الكهربائية من مقبس الكهرباء بنفس الجهد أو بجهد منخفض غالباً مع تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر عادة، لافتا إلى أن هذه الأداة تعرف بـمهايئ adapter، وهذه الأداة تستهلك تيارا حتى عندما يكون الجهاز مفصولا ويمكن التأكد بأنفسنا عن طريق ملامسة اليد بـ«مهايئ» شاحن المحمول مثلا فإذا وجد دافئا عندئذ تعلم أنه يستهلك كهرباء على الرغم من أنها مفصولة وتعرف «بالأحمال الوهمية» أو «سارق الكهرباء» أو «الكهرباء المتسربة».

خفض أو منع الكهرباء المستهلكة في «وضع الاستعداد»

وطالبت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل المشتركين بخفض أو منع الكهرباء المستهلكة في «وضع الاستعداد» من خلال فصل شاحن المحمول والأجهزة الإلكترونية عن مصدر الكهرباء، لافتا إلى أن 25% من استهلاك كهرباء الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في المتوسط تحدث في حالة «وضع الاستعداد».