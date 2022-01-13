إزاي تحافظ على الأجهزة الكهربائية حال انقطاع التيار فجأة؟.. في 4 خطوات

يتسأل عدد كبير من مشتركي شركات توزيع الكهرباء عن الخطوات والآليات التي يجب اتباعها في حال انقطاع التيار الكهربائي؛ للحفاظ على الأجهزة الموجودة في المنازل؛ لعدم التعرض للتلف أو الحريق، خاصة إذا حدث بشكل مفاجيء.

فصل الأجهزة المنزلية فور انقطاع التيار الكهربائي

وكشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، التابع لقطاع السادات بنطاق عمل شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 4 خطوات لا بد أن يقدم عليها المشترك في حال انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجيء.

ترك باب الثلاجة والفريزر مغلقين حتى عودة الكهرباء ليحتفظا بالبرودة

وأشارت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، إلى أنه يجب فور انقطاع التيار الكهربائي بفصل كل الأجهزة التي كانت تعمل قبل الانقطاع، إضافة إلى ترك باب الثلاجة والفريزر مغلقين حتى عودتها؛ ليحتفظا بالبرودة لفترة أطول.

وأوضحت أنه عندما يعود التيار الكهربائي مرة أخرى يجب الانتظار عدة دقائق قبل إعادة تشغيل الأجهزة، لافتا إلى أنه بالنسبة للأجهزة الكهربائية مرتفعة الثمن هناك جهاز يمكنك شراءه وتوصيله بها، يمنع شحنة الكهرباء الزائدة لحماية الجهاز.