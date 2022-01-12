«التموين»: إقبال على شراء السكر من المجمعات.. الكيلو بـ10.5 جنيه

قال مصدر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك إقبال من قبل المواطنين على شراء السكر الحر من فروع المجمعات الاستهلاكية، والذي تطرحه الوزارة بسعر أقل من السوق بنحو 3 جنيهات.

سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية

وأضافت المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر كيلو السكر الحر في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية يبلغ 10 جنيهات ونصف جنيه، في حين يتراوح سعره في الأسواق الخارجية والمحال التجارية من 13 إلى 15 جنيها، منوها بأن الشركة القابضة تضخ يوميا مزيدا من كميات السكر الحر إلى مخازن الجملة لمد فروع المجمعات الاستهلاكية بالسلع الأساسية.

سعر السكر التمويني المصروف بالبطاقات

ويتساوى سعر السكر الحر في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، مع سعر السكر التمويني الذي تصرفه الوزارة على البطاقات التموينية للمواطنين المقيدين بمنظومة دعم التموين وذلك عند سعر 10 جنيهات ونصف جنيه.

ويبلغ عدد المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات 1300 مجمع، ويوفر كل مجمع نحو 1200 سلعة غذائية وغير ذلك مثل المنظفات واللحوم المجمدة والمصنعة والخضروات المجمدة والطازجة.

فيما تبلغ حص الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية من السكر، 2 كيس سكر وزن كيلوجرام واحد، في حين تتيح وزارة التموين للمواطن غير الحامل للبطاقة التموينية شراء ما يحتاجه من كميات من فروع المجمعات الاستهلاكية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدث فيه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي في تصريحات صحفية في نهاية ديسمبر المنقضي، ليؤكّد أنه غير المسموح الآن بإصدار بطاقة تموينية جديدة لمن يتزوج حديثا، ومن غير المسموح أيضا إصدار بطاقات جديدة لمن فقد أو تعرضت بطاقته للتلف.