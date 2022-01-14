وزير الاتصالات: منتدى شباب العالم أصبح منصة تجمع الشباب المبدع

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منتدى شباب العالم أصبح منصة لتبادل الأفكار وتجمع شبابنا المبدع المبتكر من كل أرجاء الأرض، مشيرا إلى أنه في ظل التحديات التي يواجهها عالمنا اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً بات الحوار المجتمعي ومشاركة الشباب فيه بشكل فعال ضرورة أساسية.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ«الوطن»، أن منذ 3 أعوام أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة أفريقيا لتطوير التطبيقات والألعاب الرقمية واليوم نعلن إتمامنا تدريب 100 ألف من الشباب المصري والأفريقي وكذلك نجاح الشباب في إنشاء 100 شركة مصرية وإفريقية جديدة.

مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي بعد جائحة كورونا

وأشار الوزير إلى أن هناك أربع شركات متميزة منها بمشاركة قصص نجاحها خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أن أحد أبرز الموضوعات خلال المنتدى كان الحديث عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي بعد جائحة كورونا، وأكد طلعت أن العالم أدرك أكثر فأكثر أن التحول الرقمي أضحى تحولاً نحو المزيد من الكفاءة والإنتاجية والسياسات الرشيدة والحياة الأكثر رفاهة وسهولة لشرائح المجتمع المختلفة.

مضاعفة ميزانية بناء القدرات الرقمية

وأشار الوزير إلى مضاعفة ميزانية بناء القدرات الرقمية بالوزارة 22 مرة خلال ثلاث سنوات وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بإعداد الكفاءات الرقمية لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4 آلاف شاب إلى 1.1 مليار جنيه بمستهدف تدريب 200 ألف شاب خلال العام المالي الحالي 2021-2022 في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مبادرة مستقبلنا رقمي دربت 100 ألف شاب خلال 18 شهرا

وذكر أن الشباب الذين شاركوا في مبادرات بناء القدرات الرقمية ومنها مستقبلنا رقمي التي استهدفت تدريب 100 ألف شاب خلال 18 شهرا واجتذبت 12 ألفا منهم للعمل كمهنيين مستقلين في السوق المحلية والعالمية، ساهمت في قيام الشباب بتصدير خدمات رقمية بقيمة 130 مليون دولار.