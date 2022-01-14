السيسي يكرم 12 شابا من المتميزين عالميا في ختام منتدى شباب العالم

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من النماذج الشبابية الملهمة حول العالم، ضمن ختام فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم التي أقيمت في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، في مقر النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، بشرم الشيخ.

قائمة المكرمين

وشملت قائمة المكرمين كل من:

1- مايلنين وانج - كندا/ الصن، مهندسة مكاترونيكس وتعمل كمطورة برامج في مجال الأمن السيبراني، في شركة اتصالات كبرى.

2- تسنيم قنديل- السعودية، درست الاتصالات والإعلام، وأمضت عامًا في الخارج في لندن للتخصص في صناعة الأفلام.

3- كلاريس آيكي- الكاميرون، درست مجال السياحة والسفر في الجامعة الكاثوليكية في ياوندي بالكاميرون، وسافرت إلى بعض دول العالم.

4- سالي عبد الخالق- مصر، خريجة الأكاديمية البحرية من كلية نظم ومعلومات إدارية، كما شاركت في مسرح الجامعة، وسافرت إلى عدة دول في آسيا وأوروبا.

5- محمود عبد المجيد- مصر، مؤسس «Have a Dream»، التي وفرت فرصًا لشباب العالم للتطوع وتعليم الأطفال في الأماكن التي تحتاج إلى دعم في 35 دولة.

6- رابي جويا- السنغال، المؤسس والرئيس التنفيذي لـTeach For Senegal، لتعليم الأطفال، كما أنها ساعدت في الأبحاث الخاصة بالعنف ضد المرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بجامعة ولاية أريزونا.

7- كارولينا تورنسي- أمريكا/ الأرجنتين، رئيس برلمان الشباب العالمي للمياه، وتتولى مناصب متعددة في برنامج تطوير القيادة الهندسية، كما أنها شغوفة بإحداث تغير إيجابي في مجال المياه من خلال التضمين الهادف لأصوات وأفكار الشباب.

8- كاليب أنوبيل- غانا، في سن 18 عام، طور تكنولوجيا زودت 50000 أسرة بالطاقة المتجددة في غانا ووفرت 50 فرصة عمل للشباب. تم إدراجه ضمن قائمة أفضل 20 رائد أعمال عبر إفريقيا.

تكريم عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم المتوفى نتيجة كورونا

9- دينا أيمن- مصر/ الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر أصغر دكتور في جامعة New Jersey Institute of Technology، وأيضًا مديرة برامج في شركة مايكروسوفت الأمريكية.

10- أميناتو تراوري- مالي، حازت على جائزة الاتحاد الأفريقي للشركات الناشئة، إذ أسست شركة Titan Cosmetics بالتعاون مع النساء في المناطق الريفية الفقيرة.

11- روبرت ميلر- الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس التنفيذي للتسويق في Hyperloop Transportation Technologies، ويعمل علي توفير النقل عالي السرعة إلى مصر وجميع انحاء العالم.

12- محمد حسن- مصر، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي توفاه الله بعد إصابته بكورونا.