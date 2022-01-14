سبب اعتذار أحمد شيبة المفاجئ عن عدم المشاركة في «الفرح فرحنا»

بدأ منذ أيام عرض مسلسل «الفرح فرحنا»، الذى يشارك فيه أكثر من مطرب شعبي، كضيوف شرف، من بينهم الفنان عبد الباسط حمودة، وكان من المفترض أن يكون من بينهم الفنان أحمد شيبة، إذ تدور أحداث العمل حول المطربين في الأفراح الشعبية.

أحمد شيبة: محصلش نصيب

تفاجأ محبو المطرب الشعبي أحمد شيبة، أنه لن يشارك ضمن أحداث المسلسل، دون إبداء أسباب، لكنه أوضح في تصريح لـ«الوطن»، أنه بالفعل كان من المقرر أن يشارك في العمل، إلا أنه بسبب الاختلاف على بعض البنود الخاصة بالعمل، تراجع عن الموافقة، مكتفيا بالتعليق: «محصلش نصيب».

فريق «الفرح فرحنا»

يشارك في بطولة «الفرح فرحنا»، أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد ضيوف الشرف من المطربين الشعبيين على رأسهم عبد الباسط حمودة، الذي كشف في حوار سابق مع «الوطن»، أنه سيشارك بأغنية في العمل.

والمسلسل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي: خليفة وأحمد محارب وعبده، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، وإخراج معتز التوني.

القلب جاله هبوط

كان أحمد شيبة، قد طرح مؤخرا، أغنية «القلب جاله هبوط»، من كلمات وألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام شيبي، وسولو كولا نادر الشاعر ومحمد الحاوي، وهي من إنتاج تريند ميوزيك لـ سعاد طه، ومونتاج وجرافيك يوسف ومحمد شيبة.

تقول كلمات أغنية:

القلب جاله هبوط

وعايش صورة من غير صوت

بقيت عايش يا ناس مكبوت وده حالي

بنزف وكلي جروح

صاحب ورا صاحب بيروح

تمامكم رخيص مالكوش عزيز ولا غالي

يا صحبه الحوارات

متكدبوش تقولوا أخوات