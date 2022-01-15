ماذا تفعل لو اكتشفت تسريبا في السباكة والأدوات الصحية؟.. شركة المياه توضح

يتعرض البعض لمشاكل مع السباكة التي تتكرر أعطالها من حين لآخر لعدة أسباب، من بينها تسريب المياه الناتج عن سوء تركيب مواسير الصرف، كما يمكن أن يؤدي تساقط مياه الأمطار بغزارة إلى حدوث تسرب في الجدران، مما يؤثر على السباكة على المدى البعيد، المشكلة الأكبر التي تواجه البعض تتمثل في صعوبة العثور على سباك قادر على حل المشكلة بإتقان، وملتزم في مواعيده، لذا هناك بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها، من أجل المحافظة على الأدوات الصحية، والتصرف الصحيح عند اكتشاف تسريب في السباكة.

وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» كيفية التعامل عند اكتشاف تسريب في السباكة، وفق ما ذكرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ماذا تفعل في حال تسريب الأدوات الصحية «السباكة»

قفل المحبس العمومي للدوات الصحية.

وضع إناء تحت مكان التسريب للاحتفاظ بالمياه المسربة وإعادة استخدامها في التنظيف.

وضع لون بمياه السيفون لسهولة رؤية التسريب.

استخدام مصفاة في الأحواض والدش لمنع الانسداد.

عدم إلقاء الزيت المستخدم في القلي في بلاعات الأحواض بل يوضع في وعاء مقفول ويتم التخلص منه في القمامة.

استخدام القطع الموفرة للمياه التي توفر 50% من الاستهلاك بدون التأثير على كمية تدفق المياه، فهي مصنوعة بجودة عالمية من مواد وخامات آمنة للصحة، ومتوفر منها قطع مختلفة لجميع مخارج المياه، ويمكن الحصول عليها من خلال مركز خدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما يمكنك اكتشاف التسريبات في الجدران من خلال البحث عن علامات تلف المياه، مثل تقشير الطلاء أو ورق الحائط أو وجود بقع ذات لون متغير ورائحة العفن داخل المنزل.

وفي نهاية الفيديو شددت الشركة، على ضرورة الحفاظ على المياه وإدراك أهميتها، وأن معرفتنا للمبادئ البسيطة لإصلاح السباكة المنزلية سيساعدنا على الحفاظ على صحتنا وصحة أولادنا، والتوفير في المصاريف الزائدة.