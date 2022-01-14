قطع المياه عن 23 منطقة بالقاهرة والجيزة مساء اليوم وحتى الغد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قيام شركتي مياه الشرب بالقاهرة والجيزة بقطع المياه عن 23 منطقة واقعة في نطاق عملها، لافتا إلى أن سبب الانقطاع في الجيزة هو تحويل جهاز مدينة 6 أكتوبر لخط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة محور 26 يوليو، وأن سبب الانقطاع في القاهرة يرجع إلى قيام الشركة بأعمال الربط واللحامات الخاصة بتحويل مسار خط مياه قطر 800 مم؛ بامتداد ترعة الجندي – بمنطقة حدائق القبة المتعارضة مع أعمال نفق الصرف الصحي.

قطع المياه اليوم في الجيزة من الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 من صباح الغد

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن الشركة ستقطع المياه عن مناطق «أبو رواش - المنطقة الصناعية بأبو رواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي» ابتداء من «حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة - مديرية الأمن الجديدة - العمليات الخاصة - وادي دجلة - سامكريت - مونتن فيو»، اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر يناير الجاري، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غدا السبت الموافق الخامس عشر من شهر يناير الجاري 2022 وذلك لمدة 8 ساعات.

تحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة

واشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أن سبب الانقطاع قيام جهاز مدينة 6 أكتوبر بتحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة محور 26 يوليو، مطالبا المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، على أن الشركة ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه عن بعض مناطق بالقاهرة صباح الغد

من جانبة قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الشركة ستقطع المياه عن مناطق «فندق الماسة – امتداد رمسيس 1 و2 و3 – المهمات – المنطقة المركزية العسكرية – الكلية الفنية العسكرية – جامعة الأزهر – نادي السكة – نادي مدينة نصر – مدينة التوفيق – الاستاد – أرض المعارض مدينة نصر»، اعتبارا من يوم غد السبت الموافق 15 من شهر يناير الجاري من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وأوضح الشيمي سبب انقطاع المياه إلى قيام الشركة بأعمال الربط واللحامات الخاصة بتحويل مسار خط مياه قطر 800مم بامتداد ترعة الجندي – بمنطقة حدائق القبة المتعارضة مع أعمال نفق الصرف الصحي.