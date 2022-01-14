متطرف يكفر والديه ويهدد المذيع: سأخنقك.. والأزهري: فيديو كارثي

عرض برنامج «الحق المبين»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، مقطع فيديو من حوار تلفزيوني لأحد المتطرفين مع قناة سعودية، يتحدث فيه المتطرف عن تكفير المجتمع ككل.

الضيف يهدد المذيع

وخلال الحوار سأل المذيع ضيفه عن الكفار في المجتمع من وجهة نظره، ليرد بأنه يكفر المملكة العربية السعودية كلها، والحكومة وأقاربه، ووالديه أنفسهم، وأنه رفض زيارة أهله وأقاربه له في السجن منذ فترة لأنه يراهم كفارًا، كما أنه يكفر المذيع نفسه، فسأله المذيع: «هل أنا واحد من الكفار!»، فأجابه: «أنت اتنين من الكفار».

وسأل المذيع: «يعني أنت الآن لو متاح لك الفرصة تقتلني؟» فأجاب المتطرف: «نعم»، الأمر الذي صدم المذيع ورد قائلًا: «بالله! يعني لو جابولك سكين تنحرني؟» فرد المتطرف: «وإذا ما في سكين.. خنق».

أسامة الأزهري: هذا هو ثمرة التكفير المريرة

من جانبه، علق الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على هذا الفيديو قائلا إن هذا المقطع في منتهى الكارثية، لأنه كفّر الدولة والشعب، والمذيع ووالده، وأقاربه، وإذا أتيحت له الفرصة سيقتله، وهذه هي الثمرة المريرة لفكرة التكفير التي تتطور إلى فكرة الجاهلية، وتتطور إلى فكرة الفرقة الناجية التي تملأ نفسية الإنسان المنطوي تحت هذا التفكير بالصورة التي رأيناها.

وشدد «الأزهري» على أن هناك أطروحة حركية تحو التكفير الخامل إلى تكفير مشتعل انتقامي ثأري يأبى إلا أن يحمل السلاح، ويشعر بأنه في حالة صراع مع العالم بأسره، وصدام مع العالم بأسره، ويكفر الدولة والمجتمع وأبوه وأمه ويكفر الأقارب.

يذكر أن برنامج «الحق المبين» يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الدريني على قناة dmc الفضائية، كل يوم جمعة، ويناقش الأفكار المتطرفة ويرد عليها من خلال استضافة الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية.