«دينية الشيوخ» تناقش إعداد «تفسير عصري» للقرآن بهدف مواجهة التطرف

ناقشت اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الاقتراح المقدم من النائب يوسف السيد عامر، رئيس اللجنة، بشأن إعداد تفسير جامع يعنى بتقديم كتاب الله تعالى بأسلوب عصري يعبر عن وسطية الإسلام واعتداله؛ لمواجهة التطرف، مؤكدة أن بناء الوعي والتنوير سيرد على الأحاديث التي تتمسك بها الجماعات المتطرفة.

وزير الأوقاف: نحتاج مزيدا من كتب التفسير للقرآن الكريم

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أنه مع تطور الزمان نحتاج إلى مزيد من كتب التفسير للقرآن الكريم، موضحا أنَّه طبع 3 آلاف نسخة من ترجمة كتب التفسير باللغة الإنجليزية، يتم بيعها وتنفد.

وأضاف وزير الأوقاف: «لا شك أننا نختار من صحيح البخاري وصحيح مسلم ما يحتاج إليه الناس في الكتب وهناك لجان تعمل على ذلك، إضافة إلى إنتاج موسوعة الأحاديث القدسية وموسوعات الفقه، ونخاطب المواطنين بلغة بسيطة توصل المعلومات لهم».

وتابع: «نكتب في كتب الترجمة أن الترجمة تعبر عن الاجتهاد البشري لتوصيل معاني القرآن لأصحاب اللغات الأخرى»، مضيفًا أن إصدار كتاب بلغة بحثية يتم من خلال فريق عمل وفق منهج ضخم والأهم أن نقف على ما انتهى إليه مجمع البحوث ودار الإفتاء.

«البحوث الإسلامية» يشيد بفكرة إعداد مصحف بتفسير معاصر

وأشاد الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، بفكرة إعداد مصحف يحتوي على تفسير معاصر، خلال اجتماع اللجنة الدنينية بمجلس الشيوخ، وفكرة إعداد تفسير جامع لتقديم كتاب الله تعالى بأسلوب عصري يعبر عن وسطية الإسلام واعتداله، وقال: «فكرة رائعة ويجب أن نقف علي ما تنتهت اليه المؤسسات الدينية فى هذا الصدد».

وأضاف أنَّه لدينا مصحف الأزهر بنوعين الأول مجرد من المعاني والثاني مزود بالمعاني، وشدد على احتياج المرحلة الحالية إلي تفسير عصري.

وأكد عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين السابق، أن فكرة إعداد تفسير عصري تحتاج إلى تكافت الجهود من أجل إخرجها للنور، ولفت إلى أن الإسلام برئ من الأفكار المتطرفة والمفاهيم الخاطئة، مشيرا إلى أن جهود المؤسسات الدينية تصب في التجديد، والعصر الذى نعيش فيه يحتاج إلى مشروع تفسير عصري، وهناك من وضع سموما في التفاسير المختصرة ويجب الرد عليها حتى لا يتأثر الناس كما تأثروا بأفكار خبيثة تبثها القنوات المعادية لمصر.