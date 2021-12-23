التطرف والارهاب الفكري.. ندوة بجامعة حلوان

نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان بالتعاون مع مركز تعليم الكبار ندوة التطرف والإرهاب الفكري، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر في الندوة العقيد حاتم صابر خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، المستشار الأمني لجامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة مديحة فخري أستاذ التربية بقسم أصول التربية، وتأتي الندوة في إطار مواجهة الإرهاب الفكري بأشكاله.

جامعة حلوان تهتم بتنمية وعي الطلاب بمخاطر الإرهاب

وأكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي أنّ جامعة حلوان تهتم بتنمية وعي الطلاب بمخاطر الإرهاب والتطرف الفكري على الفرد والمجتمع، وتعريفهم بطرق مواجهته، كما يعد للمعلم وعضو هيئة التدريس دور كبير في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري من خلال نقل خبراته للطلاب.

وأوضح الأستاذ الدكتور حسام حمدي أن محاور الندوة هي عرض مظاهر وأبعاد التطرف والارهاب الفكري، وآثاره ومخاطره ، وأثر الأمن الفكري على الفرد والمجتمع ، وعرض دور المدرسة والمعلم في مواجهة التطرف والارهاب الفكري.

نشر التعصب الديني والخطابات التحريضية وتكفير الآخرين

وأفادت الأستاذة الدكتورة حنان كريمة أنّ التطرف يكون على مستوى الفكر والذي يتحول إلى سلوك معادي وإجرامي، ويمكن نشر الإرهاب الفكري من خلال بث الإشاعات واتهام الآخرين دون دليل، وتضليل الحقيقة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في ذلك، ونشر التعصب الديني والخطابات التحريضية وتكفير الآخرين وتبني الرأي الأوحد، ونشر العنف، مضيفة أن الإرهاب والتطرف الفكري ينعكس على الفرد والأسرة والمجتمع ويهدد استقرارهم، ويكبد الدولة خسائر الإنفلات الأمني وخسائر مادية واقتصادية، كما أكدت سيادتها على دور المعلم والمدرسة في تدعيم مضامين الأمن الفكري وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني.