صرف العلاج بالمجان لـ156 من أهالي حلايب في أول يوم لقافلة «الصحة»

أطلقت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بـ«حلايب» التابعة لإدارة الشلاتين الصحية، لخدمة المواطنين من أهالي قرية «حلايب» بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يجري توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا بكل المحافظات، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

قافلة حلايب تستمر لمدة 48 ساعة

وأشار «عبدالغفار» إلى أن قافلة «حلايب» انطلقت صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى مساء الغد، وتضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، فيما يجري تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية.

ندوات تثقيف صحي لـ14 فردا

وأضاف «عبدالغفار» أن القافلة في يومها الأول، قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لـ156 حالة بمختلف التخصصات الطبية، والاكتشاف المبكر لـ16 حالة من الأمراض المزمنة، وإجراء 29 فحصا معمليا، وإجراء 12 أشعة وسونار، علاوة على عقد ندوات تثقيف صحي لـ14 فردا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء الصادق مدير عام القوافل الطلبة بوزارة الصحة والسكان، استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية في جميع الأماكن والقرى المحرومة من الخدمات الطبية، والمحافظات الحدودية، لتقديم أفضل خدمات طبية، وتقليل معاناة المواطنين في السفر لمئات الكيلومترات لتلقي الخدمات الطبية في المدن والمحافظات الحضرية.