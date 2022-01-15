سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 15-1-2022 في مصر

يهتم الكثيرون بالبحث عن أسعار العملات المختلفة في الداخل والخارج، نظرا لاستخدامها في العديد من عمليات البيع والشراء، لذا يتطلع الكثيرون من الأشخاص لمتابعة أسعار العملات ومنها سعر الدينار الكويتي.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، لقرائها ومتابعيها، متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي اليوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

تباين سعر الدينار الكويتي، اليوم، وسجل أسعارًا متغايرة بشكل بسيط في عدد من البنوك، فوصل في بنك الإسكندرية إلى 49.17 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد نحو 47.45 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلي المصري نحو 49.21 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدينار الكويتي، اليوم، نحو 51.65 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وشهد سعر الدينار الكويتي الذي يلقى اهتمام كبيرا من قبل الناس، تباينًا طفيفا في العديد من البنوك اليوم، وجاءت كما يلي:

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع، كما بلغ في بنك الإسكندرية نحو 49.17 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.21 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، عند 51.75 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 47.45 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، كما شهد استقرارًا في البنك المركزي عند 51.65 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.