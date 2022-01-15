شعبة الدواجن: انخفاض سعر الدجاج والبيض يصل إلى 57 جنيها

فوائد عدة يجنيها الأشخاص عند تناولهم اللحوم البيضاء بما يعود بالنفع على صحتهم ويمد أجسامهم بالعديد من الفيتامينات، لذا يحرص الكثيرون على تناول الدواجن، ويبحثون عن أسعارها بصفة يومية لشرائها.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة عبدالعزيز السيد، إن هناك استقرارًا في أسعار الدواجن، خلال الفترة الحالية، موضحا أن هناك صعوبة في وجود توقعات بانخفاضها أو ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، حيث لا توجد آليات للتسعير لذا يصعب التوقع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن، في السوق المحلية، ومشتقاتها وفق شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة، فيما يلي:

أسعار الدواجن اليوم

يتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 25 و26 جنيهًا في المزارع، لتباع في الأسواق المحلية ما بين 30 إلى 32 جنيهًا، كما يصل سعر البيض الأحمر إلى 50 جنيه ونصف، والبيض الأبيض 48 جنيها ونصف، ويباع بـ57 جنيها للمستهلك، كما انخفض سعر الفراخ جنيها واحدا، حيث تباع بـ29 للكيلو، والكتاكيت من 6 إلى 8 جنيهات.

وقال عبدالعزيز السيد، إن البط السوداني سجل سعره اليوم نحو 60 جنيها، والبط البغال 55 جنيها في الأسواق المحلية، كما يباع «جوز» السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا وفق حجمه ونوعه بـ26 جنيهًا.

أسعار الدواجن العمومية

كما وصل سعر الفراخ البلدي وفق لجولة أجرتها الوطن في عددٍ من المحال والأسواق، إلى 60 جنيهًا، كما سجّلت الأوراك اليوم نحو 36 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلوجرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر الكيلوجرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا، وسجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم 42 جنيهًا، وسجلت أجنحة الدواجن البيضاء اليوم نحو 26 جنيهًا للكيلو.