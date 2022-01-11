شعبة الدواجن: ارتفاع أسعار البيض.. والفراخ البلدي بـ38 جنيها

تناول الدواجن أمر مهم وضروري لصحة الإنسان، حيث تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة، ومنها فيتامين «ب 12» و«د»، لذا يحرص الكثيرون على شرائه ومعرفة أسعاره يوميا.

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق لليوم الثاني على التوالي، بعد استقرار دام نحو شهرين، ليرتفع سعر الدواجن البيضاء من 24 جنيهًا إلى سعر 26 جنيهًا، وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز، إنّ أسعار الدواجن البيضاء سجلت اليوم نحو 26 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر 29 أو 30 جنيهًا، وتراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 32 و33 جنيهًا، لتباع في الأسواق للمستهلكين بسعر 38 جنيهًا.

وارتفعت أسعار البيض أيضا، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة نحو 48 جنيها، أما البيض الأحمر فسجّل 49 جنيهًا، فيما يختلف سعرهما من منطقة لأخرى عند الوصول للمستهلك، فوصل اليوم تقريبا سعر البيض للمتسهلك إلى 60 جنيها، بينما سجل البيض البلدي في المزرعة نحو 55 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 60 إلى 62 جنيهًا، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

وسجل سعر البط السوداني نحو 60 جنيها، والبط البغال 55 جنيها في الأسواق المحلية، وسجل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا وفق حجمه ونوعه إلى 26 جنيهًا.

أسعار الدواجن العمومية

ووفقًا لجولة تجريها «الوطن» سجل سعر الفراخ البلدي نحو 60 جنيهًا، كما سجلت أجنحة الدواجن البيضاء اليوم نحو 26 جنيهًا للكيلو، بينما سجّلت الأوراك اليوم نحو 36 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا، وسجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم 42 جنيهًا.