«التضامن» عن حالة نجل الفنان شوقي عبدالحكيم: سيئة ويرفض التعاون

كشف محمود وحيد، مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» التابعة لوزارة للتضامن الاجتماعي، تفاصيل الحالة الصحية لنجل الفنان شوقي عبدالحكيم، قائلاً: «استقبلناه في الدار منذ حوالي 10 أيام وحالته الصحية سيئة للغاية ويرفض التأقلم في الدار»، موضحاً أنه موجود حالياً في دور التربية في بولاق الدكرور، لافتاً إلى أن وزارة الثقافة حاولت تبني حالته ورفض الأمر.

نجل الفنان شوقي عبدالحكيم مصاب بضعف في الحركة

وأضاف «وحيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت حريصة على متابعته خلال الفترات الماضية إلا أنه دائماً يرفض التعاون، إلا أنه خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن انتشرت صوره على السوشيال ميديا وطالبت إدارة الشكاوى بمجلس الوزراء التدخل لتوفير الرعاية الصحية له تم إيداعه في دور التربية ببولاق.

وعن حالته الصحية، وصف محمود وحيد حالته بـ«السيئة»، موضحاً أنه مصاب بضعف في الحركة نتيجة جلطة قديمة بالمخ، وأثرت على الساعد الأيمن وارتفاع ضغط الدم وجرح قديم في البطن والفخذين، ويعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية بعد عرضه على أخصائي نفسي واجتماعي، مؤكداً أنه يريد الخروج من الدار وغير متعاون على الإطلاق حتى الآن.

يحتاج ما يقرب من 1000 جنيه لتوفير رعاية جيدة له

وعن بدايات نجل الفنان شوقي عبدالحكيم، أكد مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أنه كان يقطن شقة غير آدمية في منطقة المقطم ويرفض التعاون مع أي جهة تتواصل معه، مشيراً إلى أن الدار بها 250 نزيلا وتتراوح تكلفة الرعاية لكل واحد منهم من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه شهرياً.

وأوضح أن دور الرعاية حريصة على تقديم كل أوجه الرعاية التي يحتاجها النزيل سواء النفسية أو الاجتماعية أو الصحية، لافتاً إلى أن حالة نجل الفنان شوقي عبدالحكيم تحتاج في الشهور الأولى ما يقرب من 1000 جنيه لتوفير رعاية جيدة لها وأشعة وتحاليل وطاقم تمريض لخدمته.