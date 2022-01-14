وائل الإبراشي يحاور المتهم بالتسبب في وفاته: حديث عن كورونا ومناعة المصريين (فيديو)

مازالت أصداء وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مستمرة، بعدما اتهمت أسرته ومحاميها سمير صبري والمفكر الدكتور خالد منتصر، طبيبا بقتله نتيجة لخطأ طبي.

الدكتور شريف عباس، استشاري أول أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أُتهم بالتسبب في وفاة الإبراشي نتيجة صرف علاجات خاطئة، قال المفكر خالد منتصر إنها سببت تليفا في الرئة بنسبة تتراوح بين 60% إلى 90%، كما قدمت أرملة الإعلامي الراحل عبر محامي الأسرة سمير صبري بلاغا ضده للنيابة العامة، الذي اتهمه بأنه كان يبتز موكله، وهو ما نفاه «عباس» جملة وتفصيلا.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» حوارا مداخلة هاتفية كان طرفاها الضحية والمتهم بالتسبب في وفاته، والتي جمعت بينهما، في إحدى حلقات برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى في 13 يونيو 2020 الإعلامي وائل الإبراشي سـأله عما إذا كان فيروس كورونا أصبح أقل شراسة، وما يثار حول ربط الفيروس بفصيلة الدم، موضحًا ان مناعة الشعوب مختلفة ما بين مصر وأوروبا، وأن المصريين يصابون بأمراض لا يُصاب بها الأوروبيون وبالتالي فإن مناعتهم مختلفة وأحسن.

وأضاف: «خلق الله لنا مناعة طبيعية تواجه الفيروسات والبكتيريا والديدان وكل الجراثيم وعندما يظهر مرض جديد فإنها يمكنها محاربته بسرعة، بخلاف الأوروبيين الذين تعتبر مناعتهم مكتسبة من التطعيمات، فكل الإجراءات الوقائية في أوروبا متخذة بالشكل الأمثل وبالتالي لا تظهر لديهم الأمراض الموجودة في مصر والدول النامية .. وده سبب إن جهازنا المناعي يكون مظبوط أكتر من بره بشويتين وتلاتة، وده بيخلي إن شدة وشراسة المرض في مصر أقل من أوروبا».

وأكد، أنه لا يصدر اطمئنانا زائفا للناس لكنه يتحدث عن أمور حقيقية، ومعظم مصابي كورونا في مصر حالاتهم خفيفة على عكس ما يحدث في أوروبا، وبالنسبة لما يُقال بأن من لا تظهر الأعراض عليهم لا ينقلون العدوى إلى غيرهم، فهذا كلام غير صحيح ومنظمة الصحة العالمية تراجعت عنه.