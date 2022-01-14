خريجة الأكاديمية الوطنية عن تكريم السيسي: «اتمنيت أهلي يكونوا معايا»

شهد ختام فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المقام بمدينة السلام بشرم الشيخ، حفل تخرج طلاب الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض الخريجين، ممثلين عن باقي زملائهم من البرامج المختلفة، ما سبّب لديهم الشعور بالفخر والاعتزاز.

ووفقًا لذلك، قالت منار محمد عطية إحدى خريجات الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنها تنتمي للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة دفعة الشهيد العقيد «أحمد منسي»، موضحة أنها لم تصل لهذا المكان إلا بعد أن اجتازت العديد من الاختبارات والصعوبات في طريقها.

الشعور بالفخر من تكريم الرئيس السيسي

وأشارت خريجة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى أن شعورها مزيج من المشاعر المختلفة، منها الفرحة بالتخرج والفخر من تكريم الرئيس بنفسه في منتدى شباب العالم، مضيفة أنها تشعر بالحزن أيضًا من أجل زملائها الغائبين، قائلة «كنت أتمنى أهلي يحضروا مش بس يتابعونا من التليفزيون».

إهداء التكريم

وتابعت «عطية» في حديثها مع «الوطن» أنها من الأشخاص المغرمين بالتعلم المستمر وتطوير الذات شخصيا ومهنيا، لذلك تلحق بالفرص التي تتيح لها للتطوير من أجل أن تكون مؤهلة للتواجد في مكان مثل منتدى شباب العالم، وتقديم الأداء المميز والمتميز، موضحة أنها تهدي تكريمها لوالدها المتوفى وزملائها الذين لم يستطيعوا الحضور للمنتدى والتكريم.

الاستفادة من المشاركة في المنتدى

وأكدت «منار» أن الاستفادة جاءت من التعرف على الثقافات المختلفة والأفكار المتنوعة التي ألقيت في ورش العمل، وتقديم فكر الشباب المصري على دول العالم أجمع، مضيفة أن مصر هي الوحيدة التي تستطيع تقديم حدث مهم مثل المنتدى للتعبير عن الأفكار الكامنة داخل عقول الشباب.

قدّم في الجلسة الختامية بفعاليات منتدى شباب العالم، فيلم ترويجي عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، بينما أكدت الدكتورة رشا راغب أن الأكاديمية تعد مصنعًا للقادة، وأنها تحدت أزمة كورونا، بعمل منصة رقمية استفاد منها الجميع.