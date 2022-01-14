جراح عمود فقري يوضح أبسط طرق اكتشاف الاعوجاج: بص على الكتفين

قال الدكتور هاني عبد الجواد، استشاري جراحة العمود الفقري وزميل جامعة مونتريال الكندية، إنَّ تشوهات العمود الفقري أصبحت شائعة للأطفال ومراحل نموهم المختلفة، ونسبة شيوعها تقريبا 4% بمعنى أنه من كل 100 طفل يوجد 4 أطفال يصابون باعوجاج العمود الفقري.

4 أطفال من بين 100 يصابون باعوجاج

وأضاف «عبد الجواد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن حالة الطفلة «وعد»، التي عرض حالتها البرنامج، من الحالات التي وصلت فيها عمليات التشوه لنسب كبيرة للغاية، إضافة لمدى صغر سنها ووزنها، وبالتالي كانت حالتها في منتهى الخطورة.

وعن علاقة الاعوجاج بحمل الطفل الشنطة المدرسية، قائلا: «الناس تتخيل بأن اعوجاج الأطفال سببه طريقة في النوم خاطئة أو حمل شنطة المدرسة بطريقة خطأ، لكن الاعوجاج مرض يصيب الأطفال ويجب علاجه قبل وصول الحالة لمراحل متطورة»، وعن أبسط طرق اكتشاف تشوه العمود الفقري، تابع: «بص على الكتفين لازم يبقوا متساويين».

وأوضح أن الاعوجاج له أسباب مختلفة، فهناك أنواع من الاعوجاج تكون نتيجة مشكلات خُلقية، وهذا النوع ليست نسبة المصابين به كبيرة، متابعا: «عندما يكون الطفل في الرحم، وأثناء عملية التخليق يكون هناك فقرة مشوهة عبارة عن نصف فقرة أو فقرتين غير كاملة النمو، وبعد الولادة يبدأ الاعوجاج في التطوير».

أنواع الاعوجاج

وأشار إلى أن هناك أنواعا أخرى من الاعوجاج، أشهرها يسمى «الاعوجاج التلقائي»، لافتا إلى أن هذا النوع حوله عدة نظريات لسبب حدوثه، جزء منه يكون وراثيا، أو نتيجة متلازمة أي نتيجة لأمراض أخرى، موضحا أن أكثر الأنواع شيوعا هو حدوث اعوجاج مع نمو الطفل.

الاعوجاج مرض يصيب الأطفال مثل الضغط عند الكبار

وتابع: «عاوزين نطمن الناس، الاعوجاج مرض بيصيبنا زي ما بيصينا واحدنا كبار ضغط وسكر، هو بيصيب الأطفال في مراحل النمو تشوهات في العمود الفقري منها الاعوجاج».

ولفت إلى أن هناك بعض الحالات تصل لمراحل خطيرة للغاية، «الدور التوعوي للمجتمع في منتهى الأهمية، وإيصال رسالة بأننا مش عاوزين الناس توصل لكده، فالحالات المعقدة في منتهى الخطورة، ومش بحب أي طفل يوصل لكده».