عدوى نادرة جديدة للمتعافين من كورونا داخل تجويف الفم وفي العمود الفقري

اكتشف الأطباء مؤخرًا عدوى فطرية نادرة، تصيب الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا، تؤدي إلى حدوث تلف كبير في العظام لفجوات العمود الفقري لدى المريض، وجرى تحديدها ضمن الأعراض الناتجة عقب الشفاء من فيروس كورنا، وفقا لتقريرنشر موقع «thehealthsite».

عدوى فطرية تحاكي السل الشوكي

«حمى وارتفاع في درجات الحرارة، وألم أسفل الظهر بعد شهر من التعافي من فيروس كورونا».. تلك هي الأعراض التي جرى اكتشافها على مريض يبلغ من العمر 66 عامًا مصابًا بكورونا، وأشارت إلى وجود هذه العدوى الفطرية، إذ جرى علاج المريض في البداية باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات، ولكن دون جدوى وظل الألم مصاحب للمريض دون تحسن.

اكتشاف تلف كبير في فراغات العمود الفقري

وعن التهاب العمود الفقري، استطاع الأطباء من خلال الكشف بالرنين المغناطيسي (MRI)، اكتشاف تلف كبير في العظام مرتبط بالعدوى في فراغات العمود الفقري، وكان من الصعب تحديد المرض الفطري المسبب لهذه الإصابة، المعروف طبيا باسم «التهاب العظم» لأنه يحاكي مرض السل الشوكي (TB).

عدوى فطرية داخل تجاويف الفم

كما جرى العثور على هذا النوع من الفطريات في تجاويف الفم للأشخاص غير المصابين بفيروس كورونا، وكذلك في الرئتين في حالات نادرة.

وأبلغ خبير الأمراض المعدية باريكاريشيت براياغ من مستشفى مانجيشكار بالهند، أنه جرى تشخيص التهاب العظام العمود الفقري الناجم عن أنواع الفطريات الرشاشيات في أربعة مرضى في غضون ثلاثة أشهر، ولم توصف حالات التهاب العمود الفقري في مرضى كورونا.

الـ4 أشخاص كانوا مصابين بكورونا بحالات شديدة، وجرى علاجهم بالستيرويدات لمساعدتهم على التغلب على الأعراض المرتبطة بكورونا مثل الالتهاب الرئوي والأعراض الأخرى المصاحبة عند الإصابة، إذ يؤدي الاستخدام طويل الأمد للكورتيكوستيرويدات إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى الانتهازية، اعتمادا على المرض الأساسي الذي يجرى علاجه والأدوية الأخرى المستخدمة.

عدوى فطرية أخرى أكثر شيوعا في المرضى المتعافين

ومن جانبه، هناك عدوى فطرية أخرى تصيب الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا، وهي فطر الغشاء الناجم عن مجموعة من القوالب المعروفة باسم mucormycetes، إذ جرى العثور على مثل هذه القوالب بشكل طبيعي في البيئة.

من ناحية أخرى، يتأثر البشر عندما يتعرض جهاز المناعة في الجسم للخطر بعد استنشاق الجراثيم الفطرية من الهواء يؤثر على الرئتين والجيوب الأنفية، ويمكن للفطر أيضا أن يدخل الجسم من خلال الجروح المفتوحة، ويعتقد أيضًا أن هذه العدوى ناتجة عن استخدام الكورتيكوستيرويد على المدى الطويل.