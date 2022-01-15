تدريب 25 ألفا من العاملين بفنادق الغردقة وشرم الشيخ للارتقاء بمهاراتهم

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الغرفة تركز حاليا علي منح العاملين بفنادق الجمهورية دورات تدريبية مكثفة لاسيما العاملين بفنادق الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، إذ تقدم فنادقهم خدمة الإقامة الشاملة «all inclusive»، مشيرا إلى أسبقية حصول العاملين بأقسام المأكولات والمشروبات بالفنادق على هذه الدورات.

التدريب يهدف لرفع مهارات العاملين بالفنادق

وأضاف «عاقل» لـ«الوطن»، أن الدورات التدريبية تهدف إلى الارتقاء بمهارات العاملين وزيادة خبراتهم، موضحا أن الغرفة تستهدف تدريب نحو 25 ألفا من العاملين بفنادق مصر بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال تدريبه وزيادة قدراته في التعامل مع السياح الأجانب، يعني تجويد الخدمة المقدمة للسياح والتي تؤدى بشكل مباشر إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، موضحا أنه بالتوازي مع تدريب العاملين يجري الإهتمام أيضا بمستوى المنشآت الفندقية من خلال تطبيق المعايير العالمية لتصنيف الفنادق لوصول الفنادق المصرية إلى مستوى نظيرتها العالمية.

كورونا أجبر العمالة المدربة على هجرة العمل بالسياحة

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الفنادق المصرية تعمل على تعويض العمالة المدربة التي تركت العمل بالفنادق خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا وما نتج عنها من ركود في القطاع السياحي، مشيرا إلى أن الجائحة أجبرت العمالة المدربة على هجرة العمل بالقطاع بحثا عن وظائف أكثر استقرارا تدر دخلا شهريا ثابتا، كما سافر العديد منهم للعمل بفنادق بعض الدول العربية.

يشار إلي أن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، اتخذت خلال العام الماضي العديد من الاجراءات التي استهدفت وصول الفنادق المصرية إلى مستوى نظيراتها العالمية، من خلال الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للنزلاء والرواد، إضافة إلى رفع مستوى المنشآت لتتوافق مع خطط التحول نحو السياحة الخضراء الصديقة للبيئة فضلا عن تحقيق أهداف السياحة المستدامة.