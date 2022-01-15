طفل يقتل ابن عمته في بولاق الدكرور: «هاتلي البطة دي»

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة غموض اختفاء طفل عمره 4 سنوات، في بولاق الدكرور، بعدما تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث بلاغا من والده باختفائه.

الجاني مهتز نفسيا

وتبين من التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أنّ الطفل كان بصحبة ابن عمته ويبلغ من العمر 11 عاما، قبل اختفائه بساعات، وبسؤال الطفل قرر أنه لم يشاهد أحدا، وبإعادة سؤاله مرة ثانية تبين أنه مهتز نفسيا.

واعترف الطفل لرجال المباحث بأنه اصطحب ابن خاله إلى الرشاح القريب من المنزل في منطقة زراعية وقال له: «هاتلي البطة دي»، ودفعه في المياه وتركه يغرق وغادر المكان.

انتشال الجثمان

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة الطفل بعدما جرفها التيار لمسافة 2 كيلومتر، وتبين عدم وجود إصابات بها، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله المقدم محمد طبلية رئيس المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.