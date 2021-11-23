نص إحالة طفلة أنهت حياة والدها حرقا في بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية

حصلت «الوطن»، على نص أمر إحالة النيابة للطفلة المتهمة بقتل أبيها في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، للمحاكمة الجنائية.

انتظرت لحظة نوم والدها وأشعلت النيران فيه

وجاء في أمر الإحالة: قيام المتهمة "منة. ك. س" حال كونها لم تتجاوز الثانية عشر ولم تتجاوز الخامسة عشر، بقتل والدها المجني عليها "كريم. س. ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لذلك الغرض الأداة موضوع الاهتمام الثالث، وتحينت لحظة ثبوته نوما وما أن حانت فرصتها هذه ظفرت به حتي سكبتها على فراشه وأشعلت النيران قاصدة من ذلك قتله فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

سكب مادة معجلة للاشتعال

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة أضرمت النيران عمدا في مسكن والدها المجني عليه "كريم. س" وذلك بأن قامت بسكب مادة معجلة للاشتعال موضوع الاتهام اللاحق على فراشه وأشعلت النيران به، على النحو المبين بالتحقيقات.

وحازت بغير مسوغ قانوني أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مادة معجلة للاشتعال".

استغلت استغراقه في نومه

وكانت طفلة في الـ13 من عمرها قد أقدمت في 25 مايو من العام الجاري، على قتل والدها حرقًا في منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، وبعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغًا بالواقعة قاموا بإلقاء القبض على الطفلة، واقتيادها إلى ديوان قسم بولاق الدكرور، وبسؤالها اعترفت بقتلها له بسبب اعتدائه عليها جنسيًا، واستغلت استغراقه في النوم وقامت بسكب الجاز عليه وإشعال النار فيه.